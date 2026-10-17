Москва17 октВести.Прокуратура Камчатского края проверяет информацию о нарушении прав группы туристов из 15 человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
В СМИ появились публикации о том, что на Камчатке организатор тура оставил группу из 15 человек вдали от населенных пунктов без еды, воды и связи. Оплаченная программа была завершена досрочно, возвращаться туристам пришлось самостоятельно за свой счет.
Прокуратура проводит проверку данной информацииговорится в сообщении
Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.