На Камчатке прокуратура проверяет данные о недобросовестных организаторах туров Прокуратура на Камчатке проверяет информацию о нарушении прав туристов

Москва17 окт Вести.Прокуратура Камчатского края проверяет информацию о нарушении прав группы туристов из 15 человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

В СМИ появились публикации о том, что на Камчатке организатор тура оставил группу из 15 человек вдали от населенных пунктов без еды, воды и связи. Оплаченная программа была завершена досрочно, возвращаться туристам пришлось самостоятельно за свой счет.

Прокуратура проводит проверку данной информации говорится в сообщении

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.