Двое человек пропали в районе Тимоновских источников на Камчатке

В районе Тимоновских источников на Камчатке пропали двое туристов Двое человек пропали в районе Тимоновских источников на Камчатке

Москва21 сен Вести.На Камчатке в районе Тимоновских источников началась поиски двоих человек, которые перестали выходить на связь. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Тревожный сигнал поступил утром 21 сентября. Со слов заявительницы, 18 сентября ее сын с женой на автомобиле ГАЗ-66 уехали на источники. Вернуться они должны были 20 сентября, однако до сих пор на связь не вышли отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

В район поиска на автомобиле высокой проходимости направились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. В ведомстве уточнили, что пропавшие не регистрировали свой маршрут.