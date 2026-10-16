На Камчатке гид бросил у вулкана группу туристов без еды, воды и связи Гид оставил группу из 15 человек в районе вулкана на Камчатке

Москва16 окт Вести.На Камчатке произошел инцидент с гидом, который оставил группу из 15 человек вдали от цивилизации. Туристы утверждают, что он их обманул: люди остались без еды, воды, денег и связи в районе вулкана. Об этом сообщает канал Mash в MAX.

Гид бросил группу из 15 человек на Камчатке вдали от цивилизации. Они говорят, что он обманул их и оставил без еды, воды, денег и связи под вулканом говорится в публикации

Организатором поездок в популярные места – на Алтай, Камчатку, в Аргентину, Китай и Непал – выступает Николай из Красноярска. Одна из пострадавших по имени Мария рассказала, что отдала ему 110 тысяч рублей за участие в недельном групповом туре на край страны. По описанию, до первой точки группы должны были везти джипы, однако на деле людей 13 часов везли в пазике с дырявой крышей.

Вместо заявленных семи дней поездка заняла всего четыре. Клиенты говорят, что Николай сослался на блокировку карт и предложил туристам самим добираться обратно. Ни питания, ни гостиницы, ни обещанных развлечений они не получили. Участникам пришлось искать связь, заказывать трансфер за свой счет и возвращаться.

Деньги за неудачный тур гид не вернул. Выяснилось также, что этот маршрут он проходил впервые. Пострадавших оказалось больше - многим он не вернул авансы от 100 тысяч рублей. Туристы обратились в полицию с заявлением.