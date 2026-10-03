Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу 90 тысяч долларов

Россиянку с разрешением на работу поместили в иммиграционную тюрьму в США Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу 90 тысяч долларов

Москва3 окт Вести.Гражданка России по имени Ольга провела около двух месяцев в американском центре для содержания нелегальных мигрантов после задержания в аэропорту, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина проживала в США около десяти лет вместе с супругом и двумя сыновьями, вела собственный бизнес во Флориде и имела официальное разрешение на трудовую деятельность.

Кроме того, она подала заявление на иммиграционный статус, решение по которому вынесено не было. Ольгу задержали в середине августа в воздушной гавани города Финикс по подозрению в незаконном нахождении на территории Соединенных Штатов.

В сентябре суд назначил сумму залога для ее освобождения в размере 90 тысяч долларов, однако семья не смогла внести эти средства. В настоящее время адвокат задержанной добивается пересмотра меры пресечения и оспаривает законность ее содержания под стражей.