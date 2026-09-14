За сокрытие вида на жительство в США жительница Владивостока пойдет под суд

Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие вида на жительство в США За сокрытие вида на жительство в США жительница Владивостока пойдет под суд

Москва14 сен Вести.Прокуратурой Ленинского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая скрыла наличие у нее вида на жительство в США. Об этом сообщает надзорное ведомство Приморья в MAX.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая, имея гражданство Российской Федерации, вместе с несовершеннолетней дочерью получили вид на жительство в США.

Однако она не исполнила установленную законом обязанность по подаче соответствующего уведомления в орган миграционного контроля, скрыв указанные факты говорится в публикации

Женщине инкриминируется статья 330.2 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в региональной прокуратуре.