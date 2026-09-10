РБК: Юрист оценил шансы Валиевой на пересмотр дела CAS через ЕСПЧ РБК: ЕСПЧ вряд ли пересмотрит дело Валиевой

Москва10 сен Вести.Вероятность того, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает основания для нового рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой, "ничтожно мала". Такое мнение "РБК Спорт" высказал управляющий директор московского офиса SILA International Lawyers, спортивный юрист Илья Чичеров.

Российская фигуристка Камила Валиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. ЕСПЧ принял иск к рассмотрению.

В случае успеха (признание наличия нарушений в процедуре рассмотрения дела) Валиевой будет назначена денежная компенсация, которую выплатит государство Швейцарская Конфедерация за нарушение права на справедливое судебное разбирательство (или права на уважение частной жизни). Теоретически выводы суда могут служить основанием для нового рассмотрения спора в связи с новыми обстоятельствами, однако вероятность такого исхода ничтожно мала сказал Чичеров

В обоснование жалобы в ЕСПЧ защита фигуристки ссылается на нарушение ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 8 (право на частную жизнь) и ст. 13 (право на эффективную правовую защиту) Европейской конвенции по правам человека.

В январе 2024 года CAS отстранил Валиеву на четыре года с декабря 2021-го. Федеральный суд Швейцарии в октябре того же года отклонил ее апелляцию и обязал оплатить судебные издержки.

В результате допинг-скандала спортсменка лишилась ряда медалей, а сборная России - олимпийского золота Пекина-2022 в командном турнире.