Москва6 сен Вести.Глава благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления на фоне возбужденного против нее уголовного дела за распространение фейков о российской армии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мне придется перестать быть директором "Дома с маяком" и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа. Может, даже лучше получится, наконец-то никто не будет мешать написала Мониава

На данный момент Симоновский суд Москвы Мониаве запретили пользоваться интернетом, выходить на улицу с 20.00 до 8.00 и общаться со свидетелями до 30 октября по делу о распространении заведомо ложной информации об армии на почве политической ненависти. Следствие по делу продолжается. Сама девушка сообщила, что намерена в ближайшее время организовать работу хосписа так, чтобы он мог функционировать и в ее отсутствие.

Хочу попросить всех вас по возможности не бросать "Дом с маяком", жертвовать деньги, чтобы хоспис работал. В "Доме с маяком" больше 1000 пациентов и 400 сотрудников. Хоспис - это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям добавила Мониава

Ранее Мониаву оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.