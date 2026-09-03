Адвокат Мониавы заявил об отказе от обжалования меры пресечения Адвокат Мониавы Бирюков: защита не будет обжаловать меру пресечения

Москва3 сен Вести.Суд вынес постановление о применении к основательнице хосписа "Дом с маяком" Лиде Мониаве меры в виде запрета на совершение определенных действий. Ее адвокат Михаил Бирюков подтвердил Радио РБК, что решение суда обжаловать не будут.

Обжаловать это решение мы не будем, оно максимально мягкое из возможного. Суд обязан избрать ту или иную меру пресечения, если следствие обращается с таким ходатайством сказал правозащитник

По его словам, сейчас предстоит выработать линию защиты, поскольку уголовное дело в отношении Мониавы не закрыто.

Симоновский районный суд 3 сентября применил к Лиде Мониаве, основательнице хосписа "Дом с маяком", меру пресечения в виде запрета на определенные действия по делу о распространении заведомо ложной информации об армии на почве политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Адвокат Бирюков уточнил, что ей запрещено выходить на улицу с восьми вечера до восьми утра, контактировать со свидетелями и пользоваться интернетом.

Задержание состоялось 2 сентября, Мониава находилась в изоляторе временного содержания до суда. В день задержания в ее доме провели обыск, после чего допросили в Следственном комитете. В хосписе сообщили, что учреждение продолжает работу, следственных мероприятий на его территории не проводится.