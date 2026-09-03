Основателя хосписа "Дом с маяком" Лидию Мониаву доставили в суд

Следствие просит избрать запрет определенных действий главе "Дома с маяком" Основателя хосписа "Дом с маяком" Лидию Мониаву доставили в суд

Москва3 сен Вести.Суд в Москве может избрать основателю хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Этого добивается сторона обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мониавы Михаила Бирюкова.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, Мониава публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Указанные материалы публиковались в Telegram-канале и были доступны неограниченному кругу лиц.

СК в своем ходатайстве просит избрать Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий сказал Бирюков

Как передает корреспондент агентства, судебные приставы и сотрудники Росгвардии вывели из здания суда друзей, близких обвиняемой и журналистов.

Фигурантка вину она не признала.