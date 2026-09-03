Москва3 сен Вести.Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения основателю хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Суд … избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 30 октября 2026 года в отношении Мониавы Лидии Игоревны сказано в сообщении

Мониаву обвиняют в распространении фейков о российской армии. Она не признала свою вину.