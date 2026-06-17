Главного финансиста МЧС Голикову отправили под домашний арест Главу финдепартамента МЧС РФ отправили под домашний арест

Москва17 июн Вести.Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест главу финансово-экономического департамента МЧС РФ Надежду Голикову по делу о мошенничестве с субсидиями на приобретение квартир, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, избрание меры пресечения прошло 9 июня.

Голиковой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанное с получением жилищных субсидий – средств, предназначенных для обеспечения нуждающихся сотрудников ведомства говорится в публикации

Сейчас следствие устанавливает объем ущерба и других возможных причастных лиц.

В МЧС изданию сообщили, что Голикова уже уволена с должности руководителя ФЭД МЧС России, которую она занимала с 2019 года.