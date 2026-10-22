Москва22 окт Вести.Московский городской суд 17 ноября рассмотрит апелляционную жалобу Валерии Чекалиной на условный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Апелляционные жалобы защиты, а также апелляционное представление на приговор в отношении Чекалиной Московский городской суд планирует рассмотреть 17 ноября в 13.00 мск говорится в сообщении

Защита просит в жалобу отменить приговор и оправдать блогера, так как в действиях Лерчек не было состава преступления. Также адвокаты просят смягчить наказание в случае, если апелляция ее не оправдает.

В свою очередь прокуратура также намерена обжаловать приговор. В частности, она настаивает на шестилетнем условном сроке для Чекалиной и запрете для нее продвигать бренд в течение пяти лет.

31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалину к к пяти годам лишения свободы условно, признав ее виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. При этом сама блогер отказалась признавать вину. Кроме того, ей назначили штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запретили продвигать свой бренд в интернете.