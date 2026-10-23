Экс-супруга Потанина в суде "намекнула", что тот замешан в сокрытии $9,3 млрд

Бывшая жена Потанина в суде "намекнула" на сокрытие экс-супругом $9,3 млрд Экс-супруга Потанина в суде "намекнула", что тот замешан в сокрытии $9,3 млрд

Москва23 окт Вести.Бывшая жена президента – председателя правления ПАО "ГМК Норильский никель" Владимира Потанина Наталья в Семейном суде Англии и Уэльса попросила следователей проверить сделки, которые могли сокрыть от взыскания 9,3 млрд долларов активов экс-супруга. Об этом пишут "Ведомости".

Сразу после развода супругов в 2014 году начались судебные тяжбы в российских и зарубежных судах за раздел имущества. Во время заседания Семейного суда Англии и Уэльса Наталья попросила проверить сделки бывшего супруга в период с 2022 по 2024 годы.

Прямо она не утверждала, о какой сумме активов идет речь, но 9,3 млрд долларов фигурируют в бухгалтерском отчете, который Наталья заранее заказала и приложила к материалам дела.

Ранее экс-супруга Потанина пыталась добиться через английский суд запрета на продолжение споров об имуществе в российской судебной юрисдикции. Однако решение было вынесено в пользу Владимира.