У экс-жены основателя "Русагро" изъяли 364 млн юаней и 35 млн рублей

У бывшей жены основателя "Русагро" изъяли 4,6 млрд рублей в доход государства У экс-жены основателя "Русагро" изъяли 364 млн юаней и 35 млн рублей

Москва29 сен Вести.Решением Хамовнического районного суда Москвы в доход государства обращены 4,6 млрд рублей, принадлежащие бывшей жене основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил изъять 364 млн юаней, 35 млн 178 тыс. рублей, $96 423, которые находились на счетах Быковской.

По актуальному курсу эта сумма эквивалентна 4,6 млрд рублей сказано в публикации

Ранее Мошковичу предъявили обвинение по статьям о преднамеренном банкротстве, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег и даче взятки. С весны 2025 года основатель холдинга находится в СИЗО.