Москва20 нояВести.Разделить 63 миллиона рублей, которые нашли на счету певицы Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы требует защита семьи умершего, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову.
На предыдущем заседании суда защита семьи спортсмена попросила сделать судебный запрос в банки, чтобы уточнить суммы, находившиеся на счетах Седоковой до расторжения брака и сразу после.
Нам пришел ответ из одного банка, что на дату смерти Тиммы на счету Седоковой было 63 миллиона рублей, ждем ответы еще из четырех банков и системы Pay Palсказала Гаврилова
Эти деньги семья хочет разделить. Следующее заседание назначено на 11 декабря.
Тимма скончался в декабре 2024 года в одном из хостелов Москвы в день рождения экс-супруги – через неделю после развода. Семья баскетболиста отстаивает свое право на наследство.