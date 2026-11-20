У Седоковой на счетах оставалось порядка 63 млн рублей на момент смерти Тиммы

Семья Яниса Тиммы просит разделить деньги, которые нашли на счету Седоковой У Седоковой на счетах оставалось порядка 63 млн рублей на момент смерти Тиммы

Москва20 ноя Вести.Разделить 63 миллиона рублей, которые нашли на счету певицы Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы требует защита семьи умершего, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову.

На предыдущем заседании суда защита семьи спортсмена попросила сделать судебный запрос в банки, чтобы уточнить суммы, находившиеся на счетах Седоковой до расторжения брака и сразу после.

Нам пришел ответ из одного банка, что на дату смерти Тиммы на счету Седоковой было 63 миллиона рублей, ждем ответы еще из четырех банков и системы Pay Pal сказала Гаврилова

Эти деньги семья хочет разделить. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Тимма скончался в декабре 2024 года в одном из хостелов Москвы в день рождения экс-супруги – через неделю после развода. Семья баскетболиста отстаивает свое право на наследство.