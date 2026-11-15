Москва15 ноя Вести.Бывшая супруга вратаря сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова попросила суд в Адыгее обязать его участвовать в воспитании общей дочери - лично или в случае нахождения за границей, по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

В обращении она указала, что ее бывший муж уклоняется от исполнения решение Никулинского суда Москвы, установившего порядок общения спортсмена с ребенком.

Заявительница указывает, что Сафонов избегает исполнения решения суда в этой части, несмотря на положение Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей сказано в публикации

Уточняется, что рассмотрение иска назначено на середину ноября.

Футболист расстался со своей первой женой Анастасией в 2021 году. В январе 2024 года московский суд обязал спортсмена выплачивать четверть доходов на содержание ребенка, однако футболист оспорил это решение в суде высшей инстанции. Он обратился в Конституционный суд с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса о размере установленных алиментов. По мнению спортсмена, отсутствие соглашения об уплате алиментов "препятствует установлению их размера в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка". Решение по делу Конституционный суд РФ провозгласит 17 ноября.

Мать девочки также обратилась в КС и обвинила экс-супруга в сокрытии дохода.