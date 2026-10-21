Верховный суд поддержал отца в споре об опеке над ребенком ВС РФ разрешил отцу оставить себе дочь, мать которой живет во Франции

Москва21 окт Вести.Апелляцию на решение в споре россиянина и проживающей во Франции гражданки Украины о правах на совместного ребенка рассматривает Верховный суд России. Девочка жила с матерью, но отец, не спрашивая согласия бывшей жены, вывез ребенка в Россию, сообщает "Коммерсант".

Российские суды трех инстанций признали перемещение ребенка незаконным, но затем ВС РФ встал на сторону россиянина. Среди прочих аргументов, Верховный суд заявил, что Франция является "недружественным государством", входящим в НАТО и Евросоюз, и это создает риски для девочки говорится в сообщении

Представляющий интересы матери французский адвокат Дмитрий Литвинский считает, что в данной ситуации Верховный суд РФ принял решение "выше действующей нормы права". Теперь при решении трансграничных семейных споров создан прецедент, учитывая который суды будут "демонстрировать повышенную осмотрительность и принимать во внимание прежде всего российское гражданство одного из родителей в ущерб любым иным обстоятельствам дела".