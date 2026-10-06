Решение о привлечении экс-судьи к ответственности за ДТП признали законным

Суд признал законным привлечение экс-судьи к ответственности за ДТП с ребенком Решение о привлечении экс-судьи к ответственности за ДТП признали законным

Москва6 окт Вести.Верховный суд России признал законным привлечение мировой судьи в отставке из Якутии Ларисы Жирковой к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в результате которого получил травмы ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Лариса Жиркова, управляя транспортным средством, сбила ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы.

После того, как по данному инциденту было возбуждено уголовное дело, Жиркова обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением об отмене указанного решения, считая его незаконным и необоснованным.

[Заявительница] считает, что Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации формально отнеслась к принятию решения о даче согласия на возбуждение уголовного дела […], не дала надлежащей оценки доводам об отсутствии с ее стороны нарушений правил дорожного движения говорится в сообщении

Верховный суд не установил связи между уголовным преследованием Жирковой и ее прежней профессиональной деятельностью в качестве мирового судьи и признал решение о даче согласия на привлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения законным и обоснованным.