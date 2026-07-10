Судью из Югры лишили полномочий за прогулы и фальсификации

Прогулы и фальсификации стали основанием для лишения полномочий судьи из Югры Судью из Югры лишили полномочий за прогулы и фальсификации

Москва10 июл Вести.Бывшая судья из Ханты-Мансийска лишилась должности из-за прогулов и фальсификации, сообщается на сайте Верховного суда РФ.

Проверка установила, что в день отсутствия на рабочем месте Татьяной Ушаковой был подписан протокол заседания, который содержал заведомо недостоверные сведения.

В Верховном суде отметили, что региональная квалификационная коллегия после ранее вынесенного предупреждения уже привлекла судью к исключительной мере ответственности, и ВККС РФ с таким выводом согласилась.

Нарушение, несовместимое с высоким званием судьи, является основанием для досрочного прекращения полномочий говорится в публикации

Экс-судья ХМАО–Югры обратилась с жалобой в Верховный суд (ВС).

Она указала, что отсутствовала на рабочем месте по уважительной причине, а подписание протокола объяснила неосмотрительностью.

Дисциплинарная коллегия ВС отметила, что взыскание в виде досрочного прекращения полномочий соразмерно тяжести совершенного проступка, и признала решения органов судейского сообщества законными и обоснованными.