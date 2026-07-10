Москва10 июлВести.Бывшая судья из Ханты-Мансийска лишилась должности из-за прогулов и фальсификации, сообщается на сайте Верховного суда РФ.
Проверка установила, что в день отсутствия на рабочем месте Татьяной Ушаковой был подписан протокол заседания, который содержал заведомо недостоверные сведения.
В Верховном суде отметили, что региональная квалификационная коллегия после ранее вынесенного предупреждения уже привлекла судью к исключительной мере ответственности, и ВККС РФ с таким выводом согласилась.
Нарушение, несовместимое с высоким званием судьи, является основанием для досрочного прекращения полномочийговорится в публикации
Экс-судья ХМАО–Югры обратилась с жалобой в Верховный суд (ВС).
Она указала, что отсутствовала на рабочем месте по уважительной причине, а подписание протокола объяснила неосмотрительностью.
Дисциплинарная коллегия ВС отметила, что взыскание в виде досрочного прекращения полномочий соразмерно тяжести совершенного проступка, и признала решения органов судейского сообщества законными и обоснованными.