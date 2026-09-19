Москва19 сенВести.Судебное заседание по делу об алиментах голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова назначено в Хорошевском районном суде Москвы на 19 октября — за день до домашнего матча Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Футболист требует зачесть в счет алиментных обязательств ранее переведенные 1,25 млн рублей, которые судебный пристав посчитал добровольным дарением.
Ранее Конституционный суд РФ также принял к рассмотрению жалобу Сафонова, оспаривающего начисление алиментов в долевом соотношении от сверхвысоких доходов без учета реальных потребностей ребенка.