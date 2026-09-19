В Москве назначили заседание суда по алиментам Матвея Сафонова на 19 октября

Суд рассмотрит иск Сафонова по алиментам за сутки до матча против "Барселоны" В Москве назначили заседание суда по алиментам Матвея Сафонова на 19 октября

Москва19 сен Вести.Судебное заседание по делу об алиментах голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова назначено в Хорошевском районном суде Москвы на 19 октября — за день до домашнего матча Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Футболист требует зачесть в счет алиментных обязательств ранее переведенные 1,25 млн рублей, которые судебный пристав посчитал добровольным дарением.

Ранее Конституционный суд РФ также принял к рассмотрению жалобу Сафонова, оспаривающего начисление алиментов в долевом соотношении от сверхвысоких доходов без учета реальных потребностей ребенка.