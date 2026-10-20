Москва20 октВести.Мосгорсуд признал законным решение, согласно которому футболисту французского "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову ранее отказали в иске об учете денег, переведенных на счет его дочери, в качестве алиментов, передает РИА Новости.
Решение Хорошевского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворенияговорится в сообщении коллегии Мосгорсуда
Ранее футболист, считая, что бывшая супруга тратит деньги не только на ребенка, открыл счет на имя дочери, на который перевел 1,25 миллиона рублей в качестве алиментов. Так он хотел контролировать все расходы. Однако судебный пристав не учел переведенную сумму как алименты в расчетах по исполнительному производству. В начале 2026 года Хорошевский суд столицы отказал Сафонову в иске к приставу.
Бывшие супруги развелись в 2021 году, а в январе 2024 года суд обязал футболиста выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Весной 2025 года экс-супруга Анастасия потребовала признать спортсмена банкротом из-за долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне суд прекратил производство после того, как задолженность была погашена.
Отмечается, что вратарь обратился в Конституционный суд РФ. Он просит проверить нормы Семейного кодекса РФ об установлении алиментов. По мнению Сафонова, действующее законодательство при отсутствии соглашения об уплате алиментов не позволяет устанавливать алименты в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка.
Как уточняется, постановление Конституционного суда по делу будет провозглашено позже.