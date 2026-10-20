Суд не стал считать алиментами деньги Сафонова, внесенные на счет дочери Мосгорсуд отказался считать алиментами внесенные на счет ребенка деньги Сафонова

Москва20 окт Вести.Мосгорсуд признал законным решение, согласно которому футболисту французского "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову ранее отказали в иске об учете денег, переведенных на счет его дочери, в качестве алиментов, передает РИА Новости.

Решение Хорошевского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения говорится в сообщении коллегии Мосгорсуда

Ранее футболист, считая, что бывшая супруга тратит деньги не только на ребенка, открыл счет на имя дочери, на который перевел 1,25 миллиона рублей в качестве алиментов. Так он хотел контролировать все расходы. Однако судебный пристав не учел переведенную сумму как алименты в расчетах по исполнительному производству. В начале 2026 года Хорошевский суд столицы отказал Сафонову в иске к приставу.

Бывшие супруги развелись в 2021 году, а в январе 2024 года суд обязал футболиста выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Весной 2025 года экс-супруга Анастасия потребовала признать спортсмена банкротом из-за долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне суд прекратил производство после того, как задолженность была погашена.

Отмечается, что вратарь обратился в Конституционный суд РФ. Он просит проверить нормы Семейного кодекса РФ об установлении алиментов. По мнению Сафонова, действующее законодательство при отсутствии соглашения об уплате алиментов не позволяет устанавливать алименты в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка.

Как уточняется, постановление Конституционного суда по делу будет провозглашено позже.