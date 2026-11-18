Москва18 ноя Вести.Матвей Сафонов, вратарь "Пари Сен‑Жермен" и сборной России, за последние два месяца по собственному решению перевел бывшей жене 5,5 млн рублей — средства предназначены для содержания их общей дочери, передает Sport24.

Футболист планирует и дальше выделять на нужды ребенка больше 300 тысяч рублей ежемесячно — размер выплат он определяет самостоятельно, ориентируясь на потребности дочери.

В 2024 году Сафонов полностью погасил задолженность по алиментам — бывшей супруге было перечислено 62 млн рублей. Помимо денежных выплат, Матвей оформил на дочь трехкомнатную квартиру в одном из престижных жилых комплексов Краснодара.

Обращение его юристов в КС было обусловлено заявлением в суде бывшей супругой о желании тратить на ребенка не менее 2,5 миллионов в месяц. Представитель матери ребенка в суде не согласилась предоставить расходы после полученных 62 миллионов говорится в сообщении

Кроме того, Сафонов оформил все необходимые документы, позволяющие дочери выезжать за границу — так она сможет навещать отца во Франции. Сейчас футболист играет за клуб в Париже, а в Россию приезжает главным образом на сборы национальной команды.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело об алиментах дочери вратаря. В ходе разбирательства Сафонов подчеркивал, что готов ежемесячно выплачивать 300 тысяч рублей, тогда как его бывшая жена Анастасия считала, что сумма в размере 25 % от официального дохода спортсмена существенно выше этой цифры. В итоге КС счел, что 300 тысяч рублей могут быть достаточной суммой для содержания ребенка одним из родителей.