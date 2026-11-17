КС встал на сторону футболиста Сафонова по делу о размере алиментов Дело футболиста Сафонова о размере алиментов отправили на пересмотр

Москва17 ноя Вести.Конституционный суд РФ встал на сторону вратаря футбольной сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова по делу об алиментах для его дочери. Материалы отправили на пересмотр. Об этом говорится в сообщении КС в мессенджере МАХ.

Речь идет о размере регулярных выплат. Сафонов заявлял, что готов платить 300 тысяч рублей в месяц, его бывшая супруга Анастасия настаивала, что 25% от его официального заработка значительно превышают указанную сумму.

В результате в КС пришли к выводу, что 300 тысяч может быть достаточно для содержания ребенка со стороны одного из родителей.

Законодатель относит доходы больше 200 тыс. рублей в месяц к высоким и подлежащим налогообложению по повышенным ставкам. Соответственно, размер алиментов, существенно превышающий эту сумму (во всяком случае, 300 тыс. рублей), должен рассматриваться судами как достаточный для удовлетворения потребностей несовершеннолетнего ребенка и обеспечивающий баланс интересов всех участников соответствующих правоотношений… Дело заявителя подлежит пересмотру говорится в сообщении суда

Отмечается, что при сверхвысоких доходах автоматический расчет размера алиментов может не соответствовать потребностям ребенка, а также привести к нецелевому использованию средств.