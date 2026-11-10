Бывшая супруга Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов на дочь Бывшая жена Матвея Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов

Москва10 ноя Вести.Бывшая жена голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, Анастасия, направила обращение в Конституционный суд РФ, защищая интересы их несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на документ от 8 ноября 2026 года.

Бывшая жена вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия направила обращение в Конституционный суд РФ в интересах их несовершеннолетней дочери говорится в публикации

В заявлении Сафонова утверждает, что футболист скрывает от российских приставов и судов доходы по контракту с "ПСЖ". Из-за этого алименты, по ее словам, рассчитывают от официальной зарплаты Сафонова в России - 150 тысяч рублей в месяц, а не от реальных выплат во французском клубе.

Анастасия просит КС обязать Сафонова раскрыть данные о зарплате в "ПСЖ", объяснить, почему доходы скрываются, и дать правовую оценку изложенным обстоятельствам.