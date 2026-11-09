Москва9 ноя Вести.Долг футболиста Федора Смолова перед Федеральной налоговой службой достиг 1 млн 723 тыс. 646 рублей. Об этом сообщает "МК".

Помимо спортивной карьеры Смолов занимается предпринимательской деятельностью и ведет блог. Ранее Роскомнадзор обратился в Арбитражный суд с требованием взыскать с футболиста 300 тыс. рублей в качестве обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. По закону рекламораспространители должны ежеквартально перечислять 3% таких доходов.

Как отмечает издание, две недели назад Роскомнадзор отказался от своих требований. Это может свидетельствовать о том, что задолженность по рекламным отчислениям была погашена.

Теперь футболисту предстоит рассчитаться с ФНС. "МК" также отмечает, что исходя из суммы претензий Роскомнадзора ежемесячный доход Смолова от рекламы может составлять около 10 млн рублей.