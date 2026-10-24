Москва24 октВести.Роскомнадзор требует взыскать с техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom) почти 500 тысяч рублей за рекламу, сообщает канал "112". Информация опубликована 24 октября на сайте Арбитражного суда Москвы.
Ведомство хочет взыскать с блогера 468 тысяч рублей - это обязательные отчисления с рекламыговорится в Telegram-канале
В суде Москвы дело будет рассмотрено без вызова сторон.
Ранее суд уже удовлетворил похожие требования в отношении блогера. С него взыскали больше 1,2 миллиона рублей. По данным Роскомнадзора, на рекламных интеграциях мужчина заработал за квартал около 40,4 миллиона рублей и не заплатил положенные 3%.