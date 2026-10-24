Роскомнадзор подал иск о взыскании с техноблогера Wylsacom около 500 тыс. рублей

Роскомнадзор требует взыскать с блогера Wylsacom почти полмиллиона за рекламу Роскомнадзор подал иск о взыскании с техноблогера Wylsacom около 500 тыс. рублей

Москва24 окт Вести.Роскомнадзор требует взыскать с техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom) почти 500 тысяч рублей за рекламу, сообщает канал "112". Информация опубликована 24 октября на сайте Арбитражного суда Москвы.

Ведомство хочет взыскать с блогера 468 тысяч рублей - это обязательные отчисления с рекламы говорится в Telegram-канале

В суде Москвы дело будет рассмотрено без вызова сторон.

Ранее суд уже удовлетворил похожие требования в отношении блогера. С него взыскали больше 1,2 миллиона рублей. По данным Роскомнадзора, на рекламных интеграциях мужчина заработал за квартал около 40,4 миллиона рублей и не заплатил положенные 3%.