Роскомнадзор хочет через суд взыскать 300 тыс. рублей с экс-футболиста Смолова

Роскомнадзор подал иск на 300 тыс. рублей к экс-футболисту сборной РФ Смолову Роскомнадзор хочет через суд взыскать 300 тыс. рублей с экс-футболиста Смолова

Москва29 сен Вести.Роскомнадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бывшему нападающему сборной России по футболу Федору Смолову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Сумма исковых требований составляет 300 тысяч рублей. Иск поступил 24 сентября и зарегистрирован в установленном порядке, уточнили в суде. Причину обращения не раскрыли.

По информации некоторых СМИ, ведомство требует со Смолова деньги за неуплату обязательного сбора в размере 3% с доходов от интернет-рекламы.

Ранее блогер Оксана Самойлова погасила долг перед Роскомнадзором в 714 тысяч рублей, образовавшийся из-за неуплаты обязательных отчислений за рекламу в интернете.