РКН просит суд взыскать 15 тыс. рублей с ресторатора Пинского Роскомнадзор просит суд взыскать 15 тыс. рублей с ресторатора Антона Пинского

Москва6 ноя Вести.Роскомнадзор попросил арбитражный суд Москвы взыскать 15 тыс. рублей с известного ресторатора Антона Пинского. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Предположительно, РКН взыскивает задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Однако официальные причины пока не известны.

Распространители онлайн-рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения рекламы в сети, направленной на привлечение внимания потребителей.

Антон Пинский — известный российский ресторатор, предприниматель и основатель холдинга Pinskiy & Co . Он является соинвестором сети кофеен Stars Coffee , совладельцем франшизы Domino's Pizza в России. Также в числе его проектов рестораны Simach, "Сыроварня", "Магадан" и др.