Москва6 нояВести.Роскомнадзор попросил арбитражный суд Москвы взыскать 15 тыс. рублей с известного ресторатора Антона Пинского. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Предположительно, РКН взыскивает задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Однако официальные причины пока не известны.
Распространители онлайн-рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения рекламы в сети, направленной на привлечение внимания потребителей.
Антон Пинский — известный российский ресторатор, предприниматель и основатель холдинга Pinskiy & Co. Он является соинвестором сети кофеен Stars Coffee, совладельцем франшизы Domino's Pizza в России. Также в числе его проектов рестораны Simach, "Сыроварня", "Магадан" и др.