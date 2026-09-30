Москва30 сен Вести.Роскомнадзор обратился в суд с требованием взыскать 4,8 тыс. рублей с бывшей участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные судебные документы.

Заявление поступило в суд 28 сентября, однако пока не было рассмотрено. Основания требований на данный момент не уточняются. Предположительно, обращение ведомства может быть связано с задолженностью Михалковой по отчислениям за рекламу в интернете.

Ранее Роскомнадзор подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему нападающему сборной России по футболу Федору Смолову. Как сообщили ТАСС в суде, сумма требований составляет 300 тысяч рублей. Иск поступил 24 сентября и был зарегистрирован в установленном порядке. Причина обращения ведомства не раскрывается.