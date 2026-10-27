Основателя Level Kitchen Зеленого объявили в розыск по делу о неуплате налогов Основателя Level Kitchen Зеленого разыскивают за неуплату налогов

Москва27 окт Вести.Основатель сервиса доставки готовой еды Level Kitchen Артур Зеленый объявлен в розыск по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

По их данным, постановление о розыске столичное управление МВД вынесло 23 октября, а Зеленому заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее налоговые органы предъявляли претензии компаниям, связанным с Performance Group. В частности, "Левел мск" доначислили налоги и страховые взносы за 2021–2023 годы, а также штраф. В сентябре 2026 года ФНС инициировала банкротство "Левел мск" и ООО "Верде". Арбитражный суд Москвы также ограничил Зеленому распоряжение активами на сумму 149,5 миллионов рублей и временно запретил выезд из России.

Ранее гендиректор и учредитель МПК "Селятино" Артем Барышков был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению военного суда по делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ.