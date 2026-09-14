МВД объявило в розыск бизнесмена Лифшица МВД разыскивает бизнесмена Лифшица по уголовной статье

Москва14 сен Вести.Бизнесмен Михаил Лифшиц объявлен в розыск МВД России, следует из базы данных ведомства.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК указывается в базе

Ведомство не уточняет, по какой именно статье разыскивают бизнесмена.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Лифшица заочно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители обвиняют его в хищении 84,6 млн рублей у компании "Ротек" (входила ранее в ГК "Ренова") по фиктивным договорам о проведении работ.

Согласно информации следствия, речь идет о шести эпизодах в 2022-2023 годах, когда Лифшиц был председателем совета директоров "Ротека", сообщал "Коммерсант".