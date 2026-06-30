SHOT: силовики пришли с обысками к нижегородскому бизнесмену Тарабарину SHOT: силовики проводят обыски у владельца ГК "Реал-Инвест" Тарабарина

Москва30 июн Вести.Следственные органы проводят обыски в доме крупного нижегородского бизнесмена Льва Тарабарина и офисе его компании "Реал-Инвест", утверждает Telegram-канал SHOT.

Прямо сейчас проходят обыски в компании ГК "Реал-Инвест" нижегородского бизнесмена Льва Тарабарина… Обыски также проводятся в квартире 62-летнего предпринимателя. Все мероприятия идут с раннего утра говорится в сообщении источника

Группа Компаний "Реал-Инвест" работает в газовом бизнесе, промышленной экологии и обращении с отходами. Согласно данным, указанным на корпоративном сайте ГК, Тарабарин является гендиректором организации. По данным SHOT, он владеет ею с 1997 года.

Официальной информации о мероприятиях в отношении Тарабарина от ведомств нет.