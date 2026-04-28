Экс-глава "Колмара" не признал вину в растрате при строительстве ЖК в Якутии

Бывший глава "Колмара" не согласен с обвинением в растрате Экс-глава "Колмара" не признал вину в растрате при строительстве ЖК в Якутии

Москва28 апр Вести.Бывший генеральный директор угледобывающей компании "Колмар" Артем Левин не признал вину в растрате свыше 1 млрд рублей, принадлежащих АО "ГОК "Инаглинский", при строительстве жилого квартала "Р" в якутском Нерюнгри, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Рифата Яхина.

Мой доверитель Артем Левин вину не признает, в связи с чем направил следствию подробные возражения, в которых фактически разбирает обвинение по пунктам, указывая на системные несостыковки в материалах уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей сказал Яхин

Он также отметил, что Левин нашел, что отдельные доказательства по его делу противоречат друг другу либо не подтверждают выводы следствия.

Левин и бизнесмен Владимир Шалган обвиняются в хищении путем оказания психологического воздействия на членов тендерной комиссии ООО "УК "Колмар" с целью убедить их выбрать нужного генерального подрядчика для строительства в городе Нерюнгри жилого квартала "Р" для шахтеров. Левин должен был заключить договор с выбранным подрядчиком от имени АО "ГОК "Инаглинский", входящего в группу компаний ООО "УК "Колмар".