По делу о мошенничестве могут заочно арестовать бизнесмена Евгения Фридмана

В Москве планируют заочно арестовать владельца ГК "Феникс" По делу о мошенничестве могут заочно арестовать бизнесмена Евгения Фридмана

Москва12 авг Вести.Ходатайство о заочном аресте владельца группы компаний "Феникс" Евгения Фридмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поступило в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Фридмана Е. М., который проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) говорится в сообщении

Евгений Фридман является основателем рынка медицинского аутсорсинга. Дело может быть связано с поставками ООО "Сомете" различного медоборудования подмосковным медучреждениям.