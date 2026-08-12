Москва12 авгВести.Ходатайство о заочном аресте владельца группы компаний "Феникс" Евгения Фридмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поступило в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Фридмана Е. М., который проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)говорится в сообщении
Евгений Фридман является основателем рынка медицинского аутсорсинга. Дело может быть связано с поставками ООО "Сомете" различного медоборудования подмосковным медучреждениям.