Экс-сотрудника Большого театра обвинили в мошенничестве с премиями

Бывшему сотруднику Большого театра вменили мошенничество с премиями Экс-сотрудника Большого театра обвинили в мошенничестве с премиями

Москва30 июл Вести.Бывшего сотрудника Большого театра Егора Федина отправили под домашний арест по уголовному делу о хищениях премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что на момент возбуждения уголовного дела Федин занимал должность начальника отдела по связям с общественностью.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в мае по факту хищения денежных средств, перечисленных в 2022–2024 годах на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премий на основании ведомостей, содержащих заведомо ложные сведения говорится в публикации

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.