Москва13 октВести.Суд взыскал 4,8 тысячи рублей с бывшей участницы юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что суд полностью удовлетворил заявление Роскомнадзора о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за рекламу в интернете.
При этом 4,8 тысячи рублей – сам долг. Помимо него, Юлия Михалкова должна будет выплатить в бюджет еще 8 тысяч рублей госпошлины.
С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от распространения онлайн-рекламы.