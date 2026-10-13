С экс-участницы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой взыскали долг за рекламу

Суд взыскал 4,8 тысячи рублей с экс-участницы "Уральских пельменей" Михалковой С экс-участницы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой взыскали долг за рекламу

Москва13 окт Вести.Суд взыскал 4,8 тысячи рублей с бывшей участницы юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что суд полностью удовлетворил заявление Роскомнадзора о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за рекламу в интернете.

При этом 4,8 тысячи рублей – сам долг. Помимо него, Юлия Михалкова должна будет выплатить в бюджет еще 8 тысяч рублей госпошлины.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от распространения онлайн-рекламы.