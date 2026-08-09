УЕФА может начать проверку информации о выплатах любовнице Инфантино УЕФА может начать расследование фактов выплат для бывшей любовницы Инфантино

Москва9 авг Вести.Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) может начать расследование по фактам появившейся информации о выплатах шестизначной суммы компенсации бывшей любовнице Джанни Инфантино, президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее именно британское издание сообщило о факте подобных выплат. По данным газеты, ситуация имела место быть в те времена, когда Инфантино работал в УЕФА и был генеральным секретарем организации. Как отмечается, расследование УЕФА должно коснуться всего периода времени, когда Инфантино работал в союзе - с 2000 по 2016 год.

Ранее ФИФА выступила с опровержением данной информации, назвав ее клеветой. Также в ФИФА отметили, что этот скандал вокруг имени Инфантино является попыткой дискредитации как президента, так и самой федерации.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года, пост генсека УЕФА он занимал с 2009 года. Ранее ФИФА принесла официальные извинения за намерение продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.