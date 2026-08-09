Москва9 авгВести.Международная федерация футбола (Federation internationale de football association, FIFA, ФИФА) заявила о спланированной кампании по дискредитации организации и ее президента Джанни Инфантино, заявил журналист Бен Джейкобс в соцсети X со ссылкой на заявление пресс-службы ФИФА.
Издание The Telegraph сообщило, что во время работы Инфантино генсеком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA, УЕФА) с 2009 года по 2016 год женщина, которую газета назвала любовницей Инфантино, получила повышение в должности с увеличением оклада на 30% до 160 тыс. швейцарских франков в год.
Кроме того, УЕФА оплатил обучение женщины по программе MBA стоимостью 45 тыс. фунтов стерлингов в год.
Тогдашний глава УЕФА Мишель Платини узнал об этом, и женщина покинула организацию, но с компенсацией, которая составляла шестизначную сумму.
УЕФА подтвердил факт выплаты и уточнил, что размер компенсации соответствовал действовавшим в то время правилам, которые впоследствии были ужесточены.
ФИФА же опровергла все изложенное, назвав сообщения клеветой.
Недавние сообщения включали необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления, касающиеся ФИФА и ее президента. Некоторые лица предпринимают скоординированные попытки подорвать авторитет организации и ее руководителяподчеркнула ФИФА
В ФИФА отметили, что приветствуют обоснованную критику. Что касается Инфантино, то он посвятил более 30 лет европейскому и мировому футболу.
Если сообщения содержат неточность или вводят в заблуждение, то ФИФА намерена прямо и решительно на них отвечатьзаключает организация
Инфантино работал в УЕФА с 2000 года, в 2009 году стал генсеком организации и занимал эту должность до перехода на пост президента ФИФА в 2016 году.