ФИФА назвала скандал вокруг Инфантино спланированной кампанией по дискредитации ФИФА назвала скандал вокруг Инфантино попыткой подорвать его авторитет

Москва9 авг Вести.Международная федерация футбола (Federation internationale de football association, FIFA, ФИФА) заявила о спланированной кампании по дискредитации организации и ее президента Джанни Инфантино, заявил журналист Бен Джейкобс в соцсети X со ссылкой на заявление пресс-службы ФИФА.

Издание The Telegraph сообщило, что во время работы Инфантино генсеком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA, УЕФА) с 2009 года по 2016 год женщина, которую газета назвала любовницей Инфантино, получила повышение в должности с увеличением оклада на 30% до 160 тыс. швейцарских франков в год.

Кроме того, УЕФА оплатил обучение женщины по программе MBA стоимостью 45 тыс. фунтов стерлингов в год.

Тогдашний глава УЕФА Мишель Платини узнал об этом, и женщина покинула организацию, но с компенсацией, которая составляла шестизначную сумму.

УЕФА подтвердил факт выплаты и уточнил, что размер компенсации соответствовал действовавшим в то время правилам, которые впоследствии были ужесточены.

ФИФА же опровергла все изложенное, назвав сообщения клеветой.

Недавние сообщения включали необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления, касающиеся ФИФА и ее президента. Некоторые лица предпринимают скоординированные попытки подорвать авторитет организации и ее руководителя подчеркнула ФИФА

В ФИФА отметили, что приветствуют обоснованную критику. Что касается Инфантино, то он посвятил более 30 лет европейскому и мировому футболу.

Если сообщения содержат неточность или вводят в заблуждение, то ФИФА намерена прямо и решительно на них отвечать заключает организация

Инфантино работал в УЕФА с 2000 года, в 2009 году стал генсеком организации и занимал эту должность до перехода на пост президента ФИФА в 2016 году.