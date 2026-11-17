Москва17 ноя Вести.Решение суда по делу вратаря сборной России по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова об алиментах для его дочери является странным. Такое мнение в беседе с KP.RU высказала телеведущая Юлия Барановская.

Барановская назвала решение суда несправедливым по отношению к ребенку.

Алименты - это не про маму и не про папу, это про детей. И для меня очень странно такое решение суда. Как будто бы, когда нам все говорят, что сейчас дети - это главная ценность в стране, потому что у нас демографический кризис, получается, что решение действует не в интересах ребенка объяснила она

Ранее Конституционный суд России встал на сторону Сафонова по делу об алиментах для его дочери. Футболист заявлял о своей готовности платить 300 тысяч рублей в месяц, однако его бывшая супруга Анастасия настаивала, что 25% от официального заработка спортсмена значительно превышают указанную сумму. В результате КС пришел к выводу, что 300 тысяч может быть достаточно для содержания ребенка со стороны одного из родителей.