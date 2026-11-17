КС РФ: алименты свыше 200 тысяч считаются достаточными для содержания ребенка КС разрешил снижать алименты при сверхвысоких доходах после жалобы Сафонова

Москва17 ноя Вести.Конституционный суд РФ согласился с доводами вратаря футбольной сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова в деле об алиментах, сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере МАХ.

После развода с супругой футболист заявил, что готов выплачивать по 300 тысяч рублей ежемесячно, однако Анастасия Сафонова обратилась в Конституционный суд, потребовав установить размер ежемесячных выплат в размере 1/4 заработка бывшего мужа. В ответ вратарь пояснил, что такая сумма несоразмерна требованиям ребенка.

При недобросовестности родителя, получающего в распоряжение эти выплаты, такой подход может вести к нецелевому использованию алиментов сообщила пресс-служба суда

В сообщении также заметили, что ежемесячный доход свыше 200 тысяч рублей относится к высоким, и превышающая его сумма алиментов должна рассматриваться как достаточная для удовлетворения потребностей ребенка.

Дело футболиста подлежит пересмотру, уточнили в КС РФ.