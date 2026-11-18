Москва18 ноя Вести.Конституционный суд (КС) РФ вынес решение, которое приведет к пересмотру дела футболиста Матвея Сафонова о размере алиментов. Разъяснение инстанции повлияет на все аналогичные процессы. Об этом KP.RU рассказал адвокат Сергей Жорин.

Конституционный суд РФ вынес решение, которое может иметь далеко идущие последствия и не в лучшую сторону изменить жизнь бывших жен футболистов, хоккеистов, олигархов и других весьма состоятельных граждан пояснил адвокат

Жорин разъяснил, что официальный комментарий КС позволит судам при рассмотрении подобных дел самостоятельно устанавливать объем алиментных выплат. При этом будут учитываться потребности ребенка, привычная среда проживания, здоровье и так далее. Однако эта сумма не может быть астрономической, отметил он.

Спор между Сафоновым и его бывшей супругой возник из-за объема алиментов. Мать претендовала на 25% от всего заработка футболиста, то есть на миллионы рублей. Сафонов же заявил о готовности платить 300 тысяч рублей ежемесячно.