Юрист рассказал, почему решение суда по алиментам Сафонова не коснется остальных Юрист объяснил, почему кейс Сафонова с алиментами не коснется всех плательщиков

Москва22 ноя Вести.Решение Конституционного суда РФ по делу об алиментах для дочери футболиста Матвея Сафонова не означает, что все другие плательщики могут пересмотреть размер выплат. Суд учитывает потребности ребенка и обстоятельства в индивидуальном порядке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Наверное, многие подумали, что пора бежать и пересматривать размер алиментов. Но я хочу успокоить: не надо никуда бежать, вряд ли что-то суд будет рассматривать. И здесь Конституционный суд подчеркнул, конечно, что все определяется с учетом очень серьезных особенностей, которые выясняются в каждом конкретном случае. Это состояние здоровья ребенка, это его условия проживания, обучения, возраст и так далее. То есть это совокупность целого ряда факторов. И здесь общего подхода нет сказал Соловьев

Юрист также пояснил, почему в постановлении Конституционного суда фигурирует порог ежемесячного дохода в 200 тысяч рублей.

Я думаю, нужно обратиться, собственно, к самому тексту постановления Конституционного суда, в котором четко было указано, что первое, на что ссылается Конституционный суд, – это современный этап социально-экономического развития страны. Это раз. И он говорит, что на данном этапе социально-экономического развития страны доход в 200 тысяч рублей ежемесячно определяется законодателем как высокий, после которого идет повышенное налогообложение, да, по повышенным ставкам. И поэтому судом дано право рассматривать доход, который свыше этой суммы, как существенно превышающий вот этот самый размер заявил Соловьев

При этом, по словам юриста, суд вправе назначить выплаты в фиксированном размере.

Вопрос на самом деле не о том, что кого-то от чего-то освободили, от уплаты каких-то алиментов и так далее. В любом случае у суда есть право установить этот размер в процентной доле от дохода. Если это составляет сумму, которая явно превышает потребности ребенка, то в таком случае суд вправе установить фиксированную сумму сообщил Соловьев

Ранее Конституционный суд РФ встал на сторону вратаря футбольной сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова по делу об алиментах для его дочери.