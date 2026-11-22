Москва22 нояВести.Решение Конституционного суда РФ по делу об алиментах для дочери футболиста Матвея Сафонова не означает, что все другие плательщики могут пересмотреть размер выплат. Суд учитывает потребности ребенка и обстоятельства в индивидуальном порядке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Наверное, многие подумали, что пора бежать и пересматривать размер алиментов. Но я хочу успокоить: не надо никуда бежать, вряд ли что-то суд будет рассматривать. И здесь Конституционный суд подчеркнул, конечно, что все определяется с учетом очень серьезных особенностей, которые выясняются в каждом конкретном случае. Это состояние здоровья ребенка, это его условия проживания, обучения, возраст и так далее. То есть это совокупность целого ряда факторов. И здесь общего подхода нетсказал Соловьев
Юрист также пояснил, почему в постановлении Конституционного суда фигурирует порог ежемесячного дохода в 200 тысяч рублей.
Я думаю, нужно обратиться, собственно, к самому тексту постановления Конституционного суда, в котором четко было указано, что первое, на что ссылается Конституционный суд, – это современный этап социально-экономического развития страны. Это раз. И он говорит, что на данном этапе социально-экономического развития страны доход в 200 тысяч рублей ежемесячно определяется законодателем как высокий, после которого идет повышенное налогообложение, да, по повышенным ставкам. И поэтому судом дано право рассматривать доход, который свыше этой суммы, как существенно превышающий вот этот самый размерзаявил Соловьев
При этом, по словам юриста, суд вправе назначить выплаты в фиксированном размере.
Вопрос на самом деле не о том, что кого-то от чего-то освободили, от уплаты каких-то алиментов и так далее. В любом случае у суда есть право установить этот размер в процентной доле от дохода. Если это составляет сумму, которая явно превышает потребности ребенка, то в таком случае суд вправе установить фиксированную суммусообщил Соловьев
Ранее Конституционный суд РФ встал на сторону вратаря футбольной сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова по делу об алиментах для его дочери.