Москва20 ноя Вести.Дело футболиста сборной России и французского клуба "Пари-Сен-Жермен" Матвея Сафонова по алиментам для пятилетней дочери является прецедентным, так как Конституционный суд разрешил снижать суммы при сверхвысоких доходах родителей до 300 тысяч рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила адвокат Людмила Айвар.

Решение КС РФ по обращению Сафонова было вынесено 17 ноября.

Это прецедентное дело, которое рассмотрел Конституционный суд и установил как бы верхние границы алиментов при сверхдоходах родителей. Но опять же, это не является однозначно предельной суммой, поскольку суды должны будут учитывать индивидуальные особенности по каждому конкретному случаю. То есть Конституционный суд сказал, что 300 тысяч рублей в месяц для ребенка являются достаточными для обеспечения всех необходимых потребностей. Но в то же время Конституционный суд сказал, что в каждом индивидуальном случае нужно рассматривать эту границу не как единственно установленную, она может быть выше, она может быть ниже отметила адвокат

Она добавила, что суды в каждом конкретном случае должны будут оценивать те или иные обстоятельства и необходимые потребности, чтобы это не было сверхнакоплением и финансовой манипуляцией со стороны другого родителя или опекуна ребенка.

Закон говорит о том, что необходимо обеспечить достойное благосостояние ребенка и закрыть все потребности алиментами. Но в то же время у нас оба родителя обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка. И тот родитель, который платит алименты, и тот родитель, с которым проживает ребенок. И поэтому вот этот размер – это не верхняя граница, еще раз подчеркиваю, но это та обоснованная граница, которую установил Конституционный суд для родителей со сверхдоходами сказала она

Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело об алиментах дочери Сафонова. В ходе разбирательства вратарь подчеркивал, что готов ежемесячно выплачивать 300 тысяч рублей, тогда как его бывшая жена Анастасия считала, что сумма в размере 25% от официального дохода спортсмена существенно выше названной цифры. В итоге КС счел, что 300 тысяч рублей могут быть достаточной суммой для содержания ребенка одним из родителей.