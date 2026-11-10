Москва10 нояВести.Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки — Виктора Тархова, бывшего мэра Самары, и его супруги Натальи, попросила вернуть 2 млн рублей, изъятых из квартиры убитых как вещественное доказательство. Об этом сообщает ИС "Вести".
10 ноября в Самарском областном суде в рамках рассмотрения уголовного дела состоялись прения сторон по имущественным вопросам.
Людмила Тархова … просит вернуть денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, изъятые в ходе обысков из квартиры родителей — Виктора Тархова и его супруги Натальисказано в сообщении
Адвокат, который зачитал ходатайство, уточнил, что это были личные сбережения Людмилы, которые хранились в квартире ее родителей. Сторона защиты попросила зачислить изъятые средства на счет, который Людмила имеет, находясь в колонии. Он уточнил, что эти деньги могут пойти на покупку необходимых лекарств и на оказание пассивной помощи внуку.
Решение на данный момент не принято.