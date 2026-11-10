Людмила Тархова просит вернуть ей 2 млн рублей, изъятых как вещдок Мать Тарховой попросила суд вернуть ей 2 млн сбережений

Москва10 ноя Вести.Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки — Виктора Тархова, бывшего мэра Самары, и его супруги Натальи, попросила вернуть 2 млн рублей, изъятых из квартиры убитых как вещественное доказательство. Об этом сообщает ИС "Вести".

10 ноября в Самарском областном суде в рамках рассмотрения уголовного дела состоялись прения сторон по имущественным вопросам.

Людмила Тархова … просит вернуть денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, изъятые в ходе обысков из квартиры родителей — Виктора Тархова и его супруги Натальи сказано в сообщении

Адвокат, который зачитал ходатайство, уточнил, что это были личные сбережения Людмилы, которые хранились в квартире ее родителей. Сторона защиты попросила зачислить изъятые средства на счет, который Людмила имеет, находясь в колонии. Он уточнил, что эти деньги могут пойти на покупку необходимых лекарств и на оказание пассивной помощи внуку.

Решение на данный момент не принято.