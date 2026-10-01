Внучка Тарховых намерена дать показания по делу в суде Внучка Тарховых заявила о готовности дать показания в суде Самары

Москва1 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, намерена дать показания в суде 13 октября. Об этом она заявила в комментарии ИС "Вести".

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Тарховых отравили, тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

В мае текущего года их внучка Екатерина признала вину в убийстве.

Как я могу себя чувствовать? Как в суде. Переживаю, конечно. Потому что я обвиняюсь в таком деле. Скоро будут мои показания, вы их услышите. Пока мне нечего говорить, пока я не дойду до своих показаний сказала она

1 октября в Самарском областном суде было обнародовано заключение экспертов о психоэмоциональном состоянии фигурантки.

По данным экспертизы, Тархова при совершении преступлений не страдала хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иными болезненными состояниями психики.