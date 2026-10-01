Москва1 окт Вести.В материалах уголовного дела Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, которые приходились ей дедушкой и бабушкой, появилось заключение экспертов о психоэмоциональном состоянии фигурантки. Рассмотрение дела продолжилось 1 октября в Самарском областном суде, сообщает ИС "Вести".

Согласно выводам экспертизы, Тархова при совершении преступлений не страдала хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иными болезненными состояниями психики. По мнению специалистов, подсудимая могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Они также отметили, что в момент совершения деяния Тархова не находилась в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое оказало бы существенное влияние на ее поведение.

Психическое состояние обвиняемой позволяет ей понимать характер и значение уголовного судопроизводства и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности говорится в материалах

В числе индивидуально-психологических особенностей Тарховой эксперты назвали активность, циничность, своеволие, авторитарность, высокий уровень притязаний и мотивации достижения в сочетании с эмоциональной неустойчивостью. Также отмечаются настойчивость в достижении цели, потребность нравиться окружающим, напряженность при ограничении независимости, субъективизм в оценках и плохая переносимость формальных рамок.

При этом, подчеркнули эксперты, вышеперечисленные особенности не оказали существенного влияния на способность обвиняемой понимать характер и опасность своих действий.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. В мае текущего года их внучка Екатерина признала вину в убийстве, но отказалась признавать себя виновной в надругательстве над телами родственников.

По версии следствия, Тарховых отравили, тела заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречневой крупой и выбросили на помойку.