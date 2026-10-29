Людмила Тархова спросила дочь, почему та не спасла бабушку и дедушку Людмила Тархова на заседании суда задала дочери непростые вопросы

Москва29 окт Вести.Людмила Тархова, дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в убийстве которых обвиняется их внучка Екатерина, начала задавать вопросы на заседании суда 29 октября, сообщает ИС "Вести".

Процесс продолжается в Самарском областном суде.

Почему ты не попыталась спасти моих родителей, зная, что они мучаются? спросила Людмила свою дочь

Екатерина ответила, что не помнит многих событий.

Женщина также спросила, почему Катя впустила в дом бабушки и дедушки постороннего человека и не защитила их, когда их связывали.

Екатерина, которая является подсудимой, сказала, что не вмешалась из-за угроз. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку ее пугали наличием связей в правоохранительных органах, в том числе в Москве.

На вопрос о психотропных средствах она ответила, что сама ничего не принимала.

Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили, а затем выбросили фрагменты на помойку. Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года. Ее мать Людмила Тархова имеет на процессе статус потерпевшей.