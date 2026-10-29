Москва29 октВести.Людмила Тархова, дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в убийстве которых обвиняется их внучка Екатерина, начала задавать вопросы на заседании суда 29 октября, сообщает ИС "Вести".
Процесс продолжается в Самарском областном суде.
Почему ты не попыталась спасти моих родителей, зная, что они мучаются?спросила Людмила свою дочь
Екатерина ответила, что не помнит многих событий.
Женщина также спросила, почему Катя впустила в дом бабушки и дедушки постороннего человека и не защитила их, когда их связывали.
Екатерина, которая является подсудимой, сказала, что не вмешалась из-за угроз. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку ее пугали наличием связей в правоохранительных органах, в том числе в Москве.
На вопрос о психотропных средствах она ответила, что сама ничего не принимала.
Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили, а затем выбросили фрагменты на помойку. Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года. Ее мать Людмила Тархова имеет на процессе статус потерпевшей.