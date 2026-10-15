Тархова заявила, что с убитыми дедушкой и бабушкой у нее были теплые отношения

Тархова: я хорошо относилась к своей семье Тархова заявила, что с убитыми дедушкой и бабушкой у нее были теплые отношения

Москва15 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки - экс-мэра Самары и его жены, заявила в суде, что у них в семье были нормальные отношения, передает ИC "Вести".

Слушания по делу проходят 15 октября в областном суде Самары.

Я хорошо относилась к своей семье... С бабушкой и дедушкой у нас были достаточно нормальные, теплые отношения сказала фигурантка расследования

При этом она не отрицает конфликтов по незначительным поводам из-за претензий, в том числе по поводу ее бывшего мужа.

Екатерина Тархова призналась в убийстве своих родных весной 2025 года, а о самом преступлении стало известно в феврале. Сообщалось, что супругов Тарховых отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

В ходе прошлого заседания суда Екатерина сообщила о запугиваниях со стороны семьи Метревели, члены которой якобы руководили ситуацией и хотели завладеть имуществом семьи экс-мэра. Они прислали ей из Грузии некую жидкость, которой Екатерина в течение двух с половиной недель травила своих родных.