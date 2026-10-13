Тархова: на мое состояние влияли различные долгие конфликты Тархова: меня просто пытались свести с ума

Москва13 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, призналась в суде, что находилась под психологическим давлением долгий период.

Слушание по делу проходит 13 октября в Самарском областном суде.

На мое состояние влияли различные долгие конфликты и преследования различных лиц. В какой-то момент мне казалось, что меня просто пытаются свести с ума заявила Тархова

Ранее она сообщила, что не имеет отношения к расчленению тел своих родственников, а также сообщила, что обстановка в семье была напряженной из-за высокого положения ее деда. Как заявила обвиняемая в ходе заседания, "мы все время жили в страхе, что нас могут заказать и убить".