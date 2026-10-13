Екатерина Тархова: семья все время жила в опаске за жизнь и здоровье

Екатерина Тархова: мы все время жили в страхе, что нас могут заказать и убить Екатерина Тархова: семья все время жила в опаске за жизнь и здоровье

Москва13 окт Вести.Во время судебного заседания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, их внучка Екатерина рассказала, что их семья всю жизнь жила в страхе за жизнь и здоровье, сообщает ИС "Вести".

Об убийстве Тарховых стало известно в феврале прошлого года. Сообщалось, что экс-чиновника и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

В мае 2026 года в совершении преступления в полном объеме призналась их внучка Екатерина.

Слушание по резонансному делу проходит 13 октября в Самарском областном суде.

Мы все время жили в опаске за свою жизнь и ... здоровье, что завтра могут заказать и убьют пояснила обвиняемая

Ранее Екатерина рассказала, что ситуация в их доме всегда была напряженной из-за того, что дед занимал высокий пост. Также она сообщила, что не имеет отношения к расчленению тел деда и бабушки.

Экспертиза установила, что в момент убийства Екатерина была вменяема.